Общество

В Псковской области усилят контроль за соблюдением больными коронавирусом режима изоляции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе, 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Участники проанализировали динамику распространения заболеваемости, нагрузку на коечный фонд, темпы вакцинации и организации ПЦР-тестирования.

Сейчас для борьбы с коронавирусом развернуто 1085 коек, для долечивания тяжелых пациентов задействованы мощности Псковской городской больницы. Загрузка коечного фонда составляет более 84%.

Вера Емельянова проинформировала, что уровень вакцинации населения региона в настоящее время составляет 52%. «Темпы прививочной кампании на прошлой неделе выдерживались и прирастали. Максимальный достигнутый суточный показатель — 2,5 тыс. вакцинированных», — сообщила вице-губернатор. Кроме того, она уточнила, что в числе районов, лидирующих по числу привитых граждан, остаются Псковский, Себежский, Палкинский, Пушкиногорский районы. Минимальный охват вакцинированного населения — в Усвятском, Красногородском, Пыталовском районах.

Глава региона отметил, что темпы вакцинации необходимо увеличивать, чтобы регион смог достичь планового показателя. Михаил Ведерников также поинтересовался, в достаточном ли количестве в регионе вакцины от коронавируса. «Препаратов достаточно. Есть все типы вакцин, но основной упор в прививочной кампании, особенно на открытых площадках, сделан на "Спутник V"», — подчеркнула Марина Гаращенко. Кроме этого, в России в гражданский оборот скоро введут еще 2 вакцины: «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона-Н».

Также на совещании отметили, что улучшается ситуация с ПЦР-тестированием населения. Председатель профильного комитета заявила, что объем тестирования удалось серьезно увеличить. На прошлой неделе сделано более 16 тысяч тестов, что на 2 тысячи больше, чем неделей ранее.

В пресс-службе напомнили, что было принято решение о том, что часть исследований в рамках программы обязательного медицинского страхования передано для обработки коммерческой лаборатории. Марина Гаращенко добавила, что ежесуточно делается около 500 тестов от пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении в Пскове. Время проведения исследования соблюдается и составляет 24 часа.

Александр Нестерук подтвердил, что эпидобстановка в регионе улучшается. «Ситуация стабилизируется. Видим это по цифрам статистики», — заметил он. Особое внимание Александр Нестерук обратил на то, что, несмотря на значительное увеличение объема тестирования, фиксируется уменьшение первично выявленных случаев заболеваемости.

Кроме того, Михаил Ведерников сказал, что положительно влияет на эпидобстановку и введенное ужесточение противовирусных требований в общественном транспорте. Учитывая возможное увеличение количества приезжих из других субъектов, губернатор также поручил на нерабочей неделе усилить контроль за соблюдением ограничений, установленных для гостиниц.

Речь зашла и о необходимости усилить контроль за теми гражданами, кто находится на амбулаторном лечении или карантине. В общей сложности это около 8,5 тысяч человек. Глава региона дал поручение вернуться к ранее наработанной практике и на уровне муниципалитетов вместе со специалистами Роспотребнадзора усилить работу специализированных групп, которые будут контролировать соблюдение изоляции. Все вопросы организации этой работы в ближайшее время должны быть отработаны на совещании с главами муниципальных образований и профильными специалистами федеральных ведомств.