Общество

Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами

Финалистка Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученица 11 медицинского класса лицея «Развитие» Анастасия Берова презентовала приложение «Just Go», с помощью которого в специальном парке можно получить скидку на поход в кафе или бесплатно посетить образовательную площадку за накопленные шаги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Школьница принимала участие в «Большой перемене» в номинации «Будь здоров». «Я решила выбрать именно эту тему, потому что она актуальна. Достаточно много людей занимается спортом и ходьбой. Однако не все приложения удовлетворяют пользователей. Я решила создать такой проект, где собраны все предпочтения людей, заранее изучив ответы на социальные опросы», - рассказала финалистка.

Идея находится на стадии доработки, но в скором времени начнется практическая часть, уточнила Анастасия Берова.

Школьница отметила, что участвует в конкурсе второй раз, и ее очень обрадовала новость, что она стала финалисткой «Большой перемены».

«Я буду присутствовать на финале в "Артеке" и постараюсь победить в конкурсе», - поделилась она.

Анастасия Берова добавила, что за время участия в конкурсе нашла много друзей и счастлива быть частью такого масштабного проекта.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.