Общество

«Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, приуроченного к дате празднования Дня народного единства, который вышел в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 3 ноября.

Участники программы «Подстрочник» обсудили, есть ли согласие в нашем обществе, хорошо ли понимают друг друга представители различных социальных групп и национальных диаспор, зачем нужен праздник 4 ноября — и почему он до сих пор не стал значимым событием для многих россиян, которые считают этот день не более чем просто выходным или принципиально отмечают в начале ноября лишь годовщину Октябрьской революции.

Участниками круглого стола стали экс-депутат Псковского областного Собрания, долгое время возглавлявший региональную общественную организацию «Общество поддержки Союза России и Белоруссии», Василий Бобалев, председатель Псковской областной общественной организации «Межнациональное Единство» Василий Делистоян и председатель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт" («Единство»)» Саид Дукаев.

Ведущий программы — журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.