Общество

Псковская прокуратура выявила ряд нарушения на железнодорожных переездах

После обращений граждан транспортная прокуратура выявила ряд нарушений на железнодорожных переездах в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Псковская транспортная провела проверку исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах, содержание и обслуживание которых осуществляет Псковская дистанция пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД.

Так, на переезде в районе деревни Моглино Псковского района имеются дефекты проезжей части и резинокордового настила межрельсового настила. На железнодорожных переездах в городе Пскове и Псковском районе также частично отсутствовали сигнальные столбики и светоотражатели на них.

Псковский транспортный прокурор направил представление в адрес начальника Псковской дистанции пути. В отношении главного инженера данного структурного подразделения ОАО «РЖД» будет возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.