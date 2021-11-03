Общество

Борис Елкин рассказал об уникальных артефактах Пскова

Об уникальных артефактах в областном центре рассказал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. Пост на эту тему он опубликовал на свой личной странице в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram Бориса Елкина

«Наш город богат не только уникальными памятниками архитектуры, но и интересными артефактами, о которых мало кто знает и проходит, не замечая. Например, в Пскове сохранилось около 10 электрических столбов, которым уже более сотни лет», - рассказал сити-менеджер.

Опоры можно увидеть в историческом центре города:

на углу дома N8 по улице Воеводы Шуйского;

на перекрестке улиц Калинина и Георгиевской;

на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса;

на перекрестке улиц Гоголя и Воровского.

«Эти опоры впечатляют своей основательностью и непривычными формами. Некоторые из них еще действующие», - добавил Борис Елкин.

Также исполняющий полномочия главы городской администрации попросил горожан делиться интересными фактами из жизни Пскова. «С удовольствием буду рассказывать о них на своей странице!» - заключил он.