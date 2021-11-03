Борис Елкин рассказал об уникальных артефактах Пскова

Об уникальных артефактах в областном центре рассказал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. Пост на эту тему он опубликовал на свой личной странице в Instagram.
Фото здесь и далее: Instagram Бориса Елкина
«Наш город богат не только уникальными памятниками архитектуры, но и интересными артефактами, о которых мало кто знает и проходит, не замечая. Например, в Пскове сохранилось около 10 электрических столбов, которым уже более сотни лет», - рассказал сити-менеджер.
Опоры можно увидеть в историческом центре города:
«Эти опоры впечатляют своей основательностью и непривычными формами. Некоторые из них еще действующие», - добавил Борис Елкин.
Также исполняющий полномочия главы городской администрации попросил горожан делиться интересными фактами из жизни Пскова. «С удовольствием буду рассказывать о них на своей странице!» - заключил он.