Общество

Восемь человек задержали в Полистовском заповеднике за незаконный сбор клюквы

Восемь человек задержали в Полистовском заповеднике за незаконный сбор клюквы в сентябре и октябре. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте особо охраняемой природной территории.

«За незаконное нахождение на территории заповедника и сбор клюквы были составлены протоколы об административном правонарушении, а также протоколы об изъятии совков для сбора клюквы на 8 человек за два минувших осенних месяца», - говорится в сообщении.

Напомним, посещение территории заповедника возможно только в сопровождении его сотрудника и после получения специального разрешения. Сбор любых дикоросов строго запрещен.

Сбор клюквы разрешен на неохраняемых участках болота, а также в охранной зоне заповедника с 15 сентября по 1 декабря в урочище Несвино в Бежаницком районе, в урочищах Болтухино, Усадьба и Язвы в Локнянском районе.

«Также необходимо учитывать, что при сборе ягод не разрешено использовать комбайны, совки и другие приспособления, травмирующие растительный покров», - напомнили в заповеднике.