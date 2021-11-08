Общество

В Острове врач получил взыскание за некачественное оказание медпомощи больному COVID-19

Врач Островской межрайонной больницы получил дисциплинарное взыскание за некачественное оказание медицинской помощи больному коронавирусом. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Житель Острова рассказал, что с 10 октября болеет коронавирусом. «15 октября приезжал доктор и сделал назначения, как при гриппе. На вопрос о лекарствах от COVID-19 ответил, что их просто нет. Как так? Обычные лекарства не помогают. Ребенок, дочь 14 лет, тоже заболела (температура выше 38). Доктор отказался ее осматривать, сказав, чтобы вызывали педиатра! Что происходит? Прошу вас обратить на это внимание и выжечь данный произвол каленым железом», - говорится в его сообщении.

Забор биологического материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка провели лишь 20 октября, результат о положительном тесте пришел 25 октября. «Никакой реакции Островской межрайонной больницы не было: ни осмотра ребенка, ни даже звонка врача-педиатра», - продолжил мужчина. По его словам, лечение ребенку не было назначено, лекарства не выдавались.

«В связи с вашим обращением администрацией ГБУЗ "Островская межрайонная больница" проведена служебная проверка; врачу, обслуживающему ваш вызов, вынесено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за ненадлежащее качество оказания медицинской помощи», - ответила Марина Гаращенко.