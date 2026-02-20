Плюсовые температуры придут в Псковскую область на следующей неделе

Переходящие через ноль температуры ожидаются в Псковской области с понедельника. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Морозы уже постепенно снижаются. Ночью температуры ожидаются все еще минусовые, но в пределах -10. А днем температуры в отдельные дни будут переходить через ноль в сторону положительных. От -3 до +3. Но это и хорошо. Оттепельной погоды, когда и ночью, и днем плюсы, мы не прогнозируем», - уточнила Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что отсутствие постоянной оттепели благотворно скажется на работе коммунальщиков, так как снег не будет быстро таять.

«В условиях высокого снега это благо. Потому что если это все потечет, то будет сложнее и коммунальщикам, и простым людям. Нельзя забывать, что у нас и февраль, и март по климату - это зимние месяцы. Поэтому вероятность того, что еще вернется морозная погода в марте, есть», - подытожила Тала Нещадимова.