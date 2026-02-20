 
Общество

Плюсовые температуры придут в Псковскую область на следующей неделе

0

Переходящие через ноль температуры ожидаются в Псковской области с понедельника. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Морозы уже постепенно снижаются. Ночью температуры ожидаются все еще минусовые, но в пределах -10. А днем температуры в отдельные дни будут переходить через ноль в сторону положительных. От -3 до +3. Но это и хорошо. Оттепельной погоды, когда и ночью, и днем плюсы, мы не прогнозируем», - уточнила Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что отсутствие постоянной оттепели благотворно скажется на работе коммунальщиков, так как снег не будет быстро таять.

«В условиях высокого снега это благо. Потому что если это все потечет, то будет сложнее и коммунальщикам, и простым людям. Нельзя забывать, что у нас и февраль, и март по климату - это зимние месяцы. Поэтому вероятность того, что еще вернется морозная погода в марте, есть», - подытожила Тала Нещадимова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026