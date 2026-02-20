 
Польские груши уничтожили в Себеже 

Около 20 тонн польских груш уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия польских груш общим весом 19,6 тонны была уничтожена под контролем должностных лиц ведомства в рамках реализации указа президента Российской Федерации.

Ранее инспекторы Псковской таможни остановили транспортное средство в Великолукском округе, которое незаконно ввозило продукцию из Белоруссии в обход фитосанитарных постов без необходимых документов, подтверждающих ее карантинное состояние и происхождение. Грузовик с фруктами был передан Россельхознадзору.

В ходе досмотра автомобиля на складе временного хранения была обнаружена партия свежих груш, на упаковках которых значилось - Польша. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Вся незаконно ввезенная продукция уничтожена.

