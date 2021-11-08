Общество

За срыв сроков по капремонту крыши накажут псковского подрядчика

Подрядчика привлекут к административной ответственности за срыв сроков по капремонту крыши жилого многоквартирного дома в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что Фонд капитального ремонта заключил договор с псковской организацией на выполнение работ до 27 октября. Однако подрядчик до сих пор их не выполнил. «Это грубо нарушает принципы контрактной системы, а также условия заключенного договора», - отметили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, подрядной организацией не соблюдены требования проектной документации и технических регламентов, что также является нарушением Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Прокуратура Пустошкинского района внесла представление в адрес директора организации. Материалы проверки направили в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области для привлечения подрядчика к административной ответственности.