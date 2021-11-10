Общество

Проект мемориала жертвам нацистов в Моглино победил на всероссийском конкурсе

Проект мемориала жертвам нацистов в Моглино (Псковская область) победил на всероссийском конкурсе «Без срока давности. Минута молчания», сообщает РИА Новости.

На конкурс, приуроченный к 80-летия начала Великой Отечественной войны, поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, которые выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели - и представили на выставке, которой открылось мероприятие.

В номинации «Лучшее архитектурное решение» победил проект мемориала «Тени войны», посвященного памяти жертв карателей в деревне Моглино Псковской области. Также жюри отметило этот проект дипломом за лучшее образное воплощение проекта.

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За лучшее архитектурно-пространственное решение диплом победителя получил проект мемориала жертвам фашизма «Дулаг-142» для размещения в Брянске. В номинации «За выразительность образного» лучшим стал проект «Живая память» для размещения в Гатчине Ленинградской области.

За креативность проектного решения награжден проект «Плещут холодные войны» для реализации в Крыму.

Победителем в номинации за лучшее рекреационное решение стал проект мемориального комплекса жертвам концлагерей в Петрозаводске, а в номинации «За лучшее историческое воплощение» - проект комплекса памяти жертв оккупации мирного населения в Старом Крыму в 1944 году.

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В рамках спецпроекта в номинации «За яркость воплощения образа в форме архитектурной инсталляции» члены жюри отметили создание арт-объектов, размещавшихся на научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», который состоялся в начале сентября в Хабаровске.