Общество

Поисковые работы идут на месте обнаруженных захоронений в районе бывшего концлагеря в Моглино

В рамках акции «Без срока давности» вблизи деревни Моглино Псковского района проводятся поисковые работы. Здесь обнаружены захоронения, располагающиеся на территории бывшего концентрационного лагеря, созданного немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На месте поисковых работ уже обнаружены скелетированные останки минимум двух человек. Также изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного Комитета по Псковской области Антон Доброхотов подчеркнул, что на месте происшествия также была обнаружена пуля. Все останки эксгумируются, после чего они будут направлены на медицинские и судебно-криминалистические экспертизы, что позволит определить возраст, пол и причины смерти.

Место захоронения было обнаружено благодаря рассекреченным документам управления ФСБ России по Псковской области. По предварительным данным жертвы — мирные жители. Изначально в концентрационном лагере в Моглино содержались советские военнопленные. С марта 1942 года сюда стали свозить и мирное население, в том числе детей. По подсчетам историков, с 1941 по 1944 год здесь было уничтожено порядка 3 тыс человек разного возраста и национальностей.

Смотрите также Проводится проверка по факту обнаружения захоронения погибших в концлагере в Моглино мирных граждан

Поисковики также провели обследование близлежащей к месту раскопа территории, результаты которого позволяют предположить, что зона поисковых работ может быть значительно расширена. Они подчеркнули, что исследование участка может занять порядка двух недель.

«В рамках доследственной проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметил Антон Доброхотов.

Напомним, проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, о подвиге гражданского населения и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. В Псковской области в рамках данного проекта прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы. В ней приняли участие ведущие российские ученые и историки. На мероприятии прошли репрезентации и публикации архивных документов, в которых описаны преступления нацистов против мирного населения.