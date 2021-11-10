Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода

Покупателей в псковских магазинах пропускали в торговый зал только при наличии QR-кода. Об этом факте сообщила псковичка в Instagram-аккаунте губернатора.
«На каком основании в магазин (известной торговой сети – ред.) пускают только по предъявлению QR-кода? Это магазин в Крестах, магазин в Лепешах. Нет QR-кода – охрана в магазин не пускает», – сообщила женщина.
«Магазины торговли не должны проверять наличие QR-кода для допуска в торговый зал», - подчеркнул представитель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Орган исполнительной власти направил соответствующее уведомление в адрес руководства торговой сети.