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Общество

От COVID-19 в Псковской области скончались еще пять человек

12.11.2021 11:43|ПсковКомментариев: 0

От COVID-19 в Псковской области скончались еще пять человек. Общее число жертв в регионе - 973 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 

Напомним, 11 ноября в Псковской области выявили 293 новых случая заражения коронавирусом (всего – 61 513), избавились от инфекции 196 пациентов (всего - 52 888).

По словам губернатора Михаила Ведерникова, эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но тенденции к ее улучшению еще нет. Поэтому, по его словам, сейчас особенно важно соблюдать все противовирусные требования для защиты своего здоровья.

Теги: #статистика #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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