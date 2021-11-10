Общество

От COVID-19 в Псковской области скончались еще пять человек

От COVID-19 в Псковской области скончались еще пять человек. Общее число жертв в регионе - 973 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, 11 ноября в Псковской области выявили 293 новых случая заражения коронавирусом (всего – 61 513), избавились от инфекции 196 пациентов (всего - 52 888).

По словам губернатора Михаила Ведерникова, эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но тенденции к ее улучшению еще нет. Поэтому, по его словам, сейчас особенно важно соблюдать все противовирусные требования для защиты своего здоровья.