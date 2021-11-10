Общество

Администрация планирует замену аттракционов в Пскове

Администрация Пскова планирует замену аттракционов в Летнем саду. Об этом исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин рассказал во время прямого эфира в Instagram.

«Мне жаль, что в Пскове нет большого парка развлечений», - отметил Борис Елкин.

По его словам, администрация города собирается постепенно заменить приходящие в негодность аттракционы.

«Я не буду вам рассказывать, сколько стоит замена хотя бы одного аттракциона. Но я надеюсь, что постепенно, шаг за шагом, мы сможем обновить все аттракционы города», - добавил исполняющий полномочия сити-менеджера.