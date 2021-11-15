Общество

Псковский проект «Экомышление» планируют расширить на детей дошкольного возраста

Уроки в рамках проекта «Экомышление» в следующем году планируют расширить и на детей дошкольного возраста. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель проекта, член Общественной палаты Псковской области, член Экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

«Мы в основном акцентируем свое внимание на подростках, но для проведения экологических занятий нас приглашают и в детские сады, а у нас в рамках проекта пока нет для этого разработанных материалов, поэтому на следующий год мы подумаем, как внедрить наши практики в работу с детьми дошкольного возраста», - сказал Сергей Елизаров.

По его словам, обучать детей экологии можно начинать уже с трехлетнего возраста — при помощи простых игр или мультфильмов, которые, заметил эколог, дети «и так смотрят».

Проект «Экомышление» запустили в феврале 2021 года. Он подразумевает проведение экологических уроков для детей 5-7 классов. Финансирование проекта составило 500 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму на закупку экологических подарков для участников проекта выделил псковский завод «Титан-Полимер». На эти деньги приобрели экосумки, термостаканы, двух- и трехсекционные урны, которые устанавливают в образовательных учреждениях.

Напомним, проект «Экомышление реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.