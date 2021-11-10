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Общество

Псковский губернатор назвал способ сократить отток молодежи из региона

12.11.2021 17:55|ПсковКомментариев: 5

Принятие в Псковской области «молодежного» или «народного» бюджета для реализации гражданских инициатив поможет сократить отток молодежи из региона, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

12 ноября губернатор провел в режиме видео-конференц-связи совещание с главами районов и городских округов, темой которого стало развитие добровольчества, молодежной политики и поддержка общественных инициатив. 

Открывая заседание, Михаил Ведерников подчеркнул, что перечисленные выше сферы в последние годы в Псковской области динамично развиваются. «Наши общественники высоко зарекомендовали себя на федеральном уровне, региональные практики изучаются и внедряются в других регионах, а НКО с каждым годом привлекают все больше средств», — заметил Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона остановился на показателе количества добровольцев. В единой информационной системе Добро.ру зарегистрировано 9 тысяч волонтеров из Псковской области, более 60% из них активно участвуют в общественной деятельности. «Это самый высокий процент на Северо-Западе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Оценивая уровень развития общественных институтов, губернатор акцентировал внимание, что в регионе сформировался сильный костяк активистов, на который можно положиться при выполнении общественно значимых задач, что особенно важно в условиях пандемии. В этой части Михаил Ведерников поблагодарил руководителей муниципалитетов, которые поспособствовали открытию центров добровольчества — их в регионе на сегодняшний день 12.

Развитие добровольчества, по словам губернатора, является одним из показателей нацпроекта «Образование» и входит в критерии регионального рейтинга глав муниципальных образований. «Развитие общественных институтов, волонтерства и добровольчества — это, без преувеличения, стратегическая задача», — продолжил он.

Дополнительно глава региона обратил внимание участников совещания, что управление общественных проектов и молодежной политики региональной администрации проводит мониторинг среди муниципалитетов, по итогам которого определились районы-лидеры в развитии волонтерского движения и поддержке общественных инициатив. «Рассчитываю, что лучшие практики будут масштабироваться по всем районам», — сказал губернатор.

О положительном опыте развития добровольчества доложил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он отметил, что на территории городского округа действуют более 2 тысяч волонтеров, реализуются 5 масштабных волонтерских проектов. Дополнительно общественниками и добровольцами для решения актуальных инфраструктурных и организационных вопросов привлечено порядка 6 млн рублей грантовых средств.

«У муниципалитета в рейтинге наивысшая оценка — стабильно высокий уровень. Надеюсь, что вы и дальше с таким же вниманием будете к этому направлению относиться», — отметил Михаил Ведерников.

Глава Островского района Дмитрий Быстров во время своего доклада подчеркнул, что волонтеры и общественники — кадровый резерв, который конструктивно погружен в проблематику и готов работать на благо своего муниципалитета. Он отметил, что ранее было принято решение о формировании в районе «молодежного бюджета» — резервировании в бюджете муниципалитета средств на реализацию молодежных и общественных инициатив. На эти цели будет предусмотрено 500 тысяч рублей, распределяться они будут на конкурсной основе.

Инициатива была положительно оценена губернатором и рекомендована к распространению во всех муниципалитетах. «Островский район идет в ногу с регионом. На 2022 год мы принимаем "народный бюджет" для того, чтобы часть средств была возможность использовать вместе с нашими активными гражданами на реализацию их инициатив. В этой части молодежь обделять не нужно. Вы увидите результат, это возможность сократить отток молодежи», — прокомментировал Михаил Ведерников.

В рамках совещания также выступили руководители Невельского, Опочецкого и Палкинского районов. Они проинформировали о развитии не только добровольческого движения на местах, но и изменении своего отношения к этому явлению, разработке новых инструментов работы с молодежью.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская рассказала об организации работы волонтеров в рамках возобновления акции «Мы вместе». Она подчеркнула, что со стороны управления проработан вопрос обеспечения добровольцев средствами индивидуальной защиты. Волонтерские штабы действуют во всех муниципалитетах региона. Муниципалитетам рекомендовано оказать всестороннюю поддержку добровольцев, особенно в период распространения новогодних подарков для детей отдельных категорий граждан.

Также Наталья Плявинская сообщила глава муниципалитетов, какие есть возможности для привлечения дополнительных средств силами некоммерческого сектора, а также о поддержке, на которую могут рассчитывать представители районов при разработке проектов. Она также акцентировала внимание, что по решению губернатора в следующем году будут предусмотрены средства для поддержки на региональном уровне добровольческих практик.

В завершение глава региона поблагодарил тех руководителей муниципалитетов, которые активно активно действуют и включаются в работу по развитию и поддержке добровольчества. «Давайте договоримся, чтобы за 2022 год ресурсные центры появились во всех муниципалитетах. Это даст нам возможность системно работать с федеральными грантами и программами», — подытожил Михаил Ведерников.

Теги: #добровольцы #Псковская область #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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