Общество

Страдающего потерей памяти мужчину продолжают разыскивать в Псковском районе

Страдающего потерей памяти мужчину продолжают разыскивать в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские ищут жителя Псковского района Владимира Антонова 1942 года рождения. Как сообщалось ранее, мужчина ушел из своего дома в селе Середка 6 апреля 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По имеющимся данным, Владимира Антонова видели недалеко от Середки, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

На вид мужчине 70 лет. У него рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение и седые волосы. На момент пропажи на нем был длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки. Мужчина сутулится и страдает потерей памяти.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.