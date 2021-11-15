Стали известны имена победительниц конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021»

Финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2021» состоялся в большом концертном зале областной филармонии 14 ноября. В шоу приняла участие 31 участница. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.
Фото здесь и далее: Татьяна Родина
В рамках конкурсной программы финалистки показали дефиле, исполнили коллективный танцевальный номер, рассказали о себе, продемонстрировали свои творческие способности и вечерние наряды.
«Кульминацией праздника красоты стало оглашение итогов конкурса, которые подвели члены жюри под председательством президента федерации "Миссис Санкт-Петербург", организатора и директора конкурса "Миссис Санкт-Петербург" и "Миссис Ленинградская область", организатора и директора "Миссис Балтия" и "Миссис Северо-Запад", регионального директора конкурса Mrs. Globe по странам СНГ, Балтии и на территории Финляндии Натальи Роговой», - отметили организаторы мероприятия.
На фото: Дарья Холмова
По результатам финального шоу в топ-5 конкурса «Мисс Псков» вошли:
- «Мисс Псков 2021» Дарья Холмова,
- «Мисс Псков 2021 гран-при» Дарья Пушкина,
- «Мисс Псковская область 2021» Софья Шашкова,
- «Вице-Мисс Псков 2021» (2 место) Анастасия Солдатова,
- «Вице Мисс Псков 2021» (3 место) Ксения Богданова.
На фото: Софья Шашкова
Победительницами в других номинациях конкурса «Мисс Псков 2021» стали:
- «Мисс Интернет» и «Мисс зрительских симпатий» - Диана Смородина»,
- «Мисс Спонсорских симпатий» - Анастасия Солдатова,
- «Мисс талант» - Дарья Холмова,
- «Мисс фото» - Софья Шашкова,
- «Мисс Make up» - Дарья Пушкина,
- «Мисс Beauty Queen» - Валерия Прокофьева,
- «Мисс Псковитянка» - Ксения Давыдова,
- «Мисс Бикини» - Елена Захарова,
- «Мисс Артистичность» - Алина Нестерова,
- «Мисс Креативность» - Наталья Рысева,
- «Мисс Стройность» - Елизавета Шипилина,
- «Мисс Открытие года» - Анастасия Петрова,
- «Мисс Элегантность» Ксения Богданова,
- «Мисс Спорт» - Анастасия Маленкина,
- «Мисс Cyber X» - Валерия Прокофьева.
Специальный приз «Королев продакшн» получила Инна Ли.
Кроме того, Дарья Холмова и Дарья Пушкина выиграли контракт с международным модельным агентством «Дива моделс».
В топ-5 конкурса «Миссис Псков» попали:
- «Миссис Псков 2021» Наталья Мерелайне,
- «Миссис Псков 2021 гран-при» Татьяна Михеева,
- «Миссис Псковская область 2021» Екатерина Малышева,
- «Первая Вице-Миссис Псков 2021» Ольга Сафронова,
- «Вторая Вице Миссис Псков 2021» Мария Казьмина.
На фото: Наталья Мерелайне
В других номинациях конкурса «Миссис Псков 2021» победили:
- «Миссис Интернет и Миссис Грация» - Мария Егорова,
- «Миссис зрительских симпатий» - Анна Галанцева,
- «Миссис спонсорских симпатий» - Раиса Павлова,
- «Миссис Бизнес Вумен» - Татьяна Михеева,
- «Миссис талант» - Ксения Ромашова,
- «Миссис Псковитянка» - Светлана Федосова,
- «Миссис Фэшион» - Екатерина Малышева,
- «Миссис Манго» - Наталья Цветкова,
- «Миссис Фото» - Екатерина Курач,
- «Миссис топ-модель» - Наталья Мерелайне,
- «Миссис очарование» - Раиса Павлова,
- «Миссис обаяние» - Наталия Сайя,
- «Миссис мастер-шеф» Светлана Ивчина,
- «Миссис спорт» - Ольга Сафронова,
- «Миссис Достояние Пскова» - Мария Казьмина, Анна Галанцева, Ольга Сафронова,
- «Миссис "АВ-ХАУС"» - Мария Казьмина.
Специальный приз «Королев продакшн» вручили Анне Кустовой.
На фото: Екатерина Малышева
Помимо подарков от спонсоров и партнеров, в своих номинациях финалистки получили наборы косметики, цветы, фирменные календари со своими фотографиями и другие подарки.