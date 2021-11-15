Общество

Стали известны имена победительниц конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021»

Финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2021» состоялся в большом концертном зале областной филармонии 14 ноября. В шоу приняла участие 31 участница. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина

В рамках конкурсной программы финалистки показали дефиле, исполнили коллективный танцевальный номер, рассказали о себе, продемонстрировали свои творческие способности и вечерние наряды.

«Кульминацией праздника красоты стало оглашение итогов конкурса, которые подвели члены жюри под председательством президента федерации "Миссис Санкт-Петербург", организатора и директора конкурса "Миссис Санкт-Петербург" и "Миссис Ленинградская область", организатора и директора "Миссис Балтия" и "Миссис Северо-Запад", регионального директора конкурса Mrs. Globe по странам СНГ, Балтии и на территории Финляндии Натальи Роговой», - отметили организаторы мероприятия.

На фото: Дарья Холмова

По результатам финального шоу в топ-5 конкурса «Мисс Псков» вошли:

«Мисс Псков 2021» Дарья Холмова,

«Мисс Псков 2021 гран-при» Дарья Пушкина,

«Мисс Псковская область 2021» Софья Шашкова,

«Вице-Мисс Псков 2021» (2 место) Анастасия Солдатова,

«Вице Мисс Псков 2021» (3 место) Ксения Богданова.

На фото: Софья Шашкова

Победительницами в других номинациях конкурса «Мисс Псков 2021» стали:

«Мисс Интернет» и «Мисс зрительских симпатий» - Диана Смородина»,

«Мисс Спонсорских симпатий» - Анастасия Солдатова,

«Мисс талант» - Дарья Холмова,

«Мисс фото» - Софья Шашкова,

«Мисс Make up» - Дарья Пушкина,

«Мисс Beauty Queen» - Валерия Прокофьева,

«Мисс Псковитянка» - Ксения Давыдова,

«Мисс Бикини» - Елена Захарова,

«Мисс Артистичность» - Алина Нестерова,

«Мисс Креативность» - Наталья Рысева,

«Мисс Стройность» - Елизавета Шипилина,

«Мисс Открытие года» - Анастасия Петрова,

«Мисс Элегантность» Ксения Богданова,

«Мисс Спорт» - Анастасия Маленкина,

«Мисс Cyber X» - Валерия Прокофьева.

Специальный приз «Королев продакшн» получила Инна Ли.

Кроме того, Дарья Холмова и Дарья Пушкина выиграли контракт с международным модельным агентством «Дива моделс».

В топ-5 конкурса «Миссис Псков» попали:

«Миссис Псков 2021» Наталья Мерелайне,

«Миссис Псков 2021 гран-при» Татьяна Михеева,

«Миссис Псковская область 2021» Екатерина Малышева,

«Первая Вице-Миссис Псков 2021» Ольга Сафронова,

«Вторая Вице Миссис Псков 2021» Мария Казьмина.

На фото: Наталья Мерелайне

В других номинациях конкурса «Миссис Псков 2021» победили:

«Миссис Интернет и Миссис Грация» - Мария Егорова,

«Миссис зрительских симпатий» - Анна Галанцева,

«Миссис спонсорских симпатий» - Раиса Павлова,

«Миссис Бизнес Вумен» - Татьяна Михеева,

«Миссис талант» - Ксения Ромашова,

«Миссис Псковитянка» - Светлана Федосова,

«Миссис Фэшион» - Екатерина Малышева,

«Миссис Манго» - Наталья Цветкова,

«Миссис Фото» - Екатерина Курач,

«Миссис топ-модель» - Наталья Мерелайне,

«Миссис очарование» - Раиса Павлова,

«Миссис обаяние» - Наталия Сайя,

«Миссис мастер-шеф» Светлана Ивчина,

«Миссис спорт» - Ольга Сафронова,

«Миссис Достояние Пскова» - Мария Казьмина, Анна Галанцева, Ольга Сафронова,

«Миссис "АВ-ХАУС"» - Мария Казьмина.

Специальный приз «Королев продакшн» вручили Анне Кустовой.

На фото: Екатерина Малышева

Помимо подарков от спонсоров и партнеров, в своих номинациях финалистки получили наборы косметики, цветы, фирменные календари со своими фотографиями и другие подарки.