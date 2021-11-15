Общество

«Псковские тепловые сети» объявили о старте конкурсов для детей сотрудников предприятия

«Псковские тепловые сети» объявили о старте двух конкурсов для детей сотрудников предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 все массовые мероприятия в этом году будут запрещены. Значит и детские новогодние мероприятия также попадают под ограничительные меры, но это совсем не повод для расстройства. В прошлом году администрацией муниципального предприятия города Пскова "Псковские тепловые сети" было принято решение о проведении онлайн-конкурсов для детей сотрудников нашего предприятия. Хочется сказать честно, конкурс прошел на ура! Мы решили не изобретать паровоз, и снова запустим конкурс, и все насладимся работами наших детей», - рассказали в ПТС.

Первый конкурс рисунков и поделок – «Тепловые сети – тепло нашего города глазами наших детей». «Каждый может выбрать, что ему по душе. Дети своими картинами или поделками покажут, как они видят работу нашего предприятия, или как наше предприятие заботится о тепле нашего города, а может, как трудятся их родители. Ограничений нет», - уточнили в пресс-службе.

Родителям необходимо сделать фотографии работ своего ребенка и направить на электронную почту предприятия или в мессенджерах WhatsApp или Telegram с пометкой: «Для участия в конкурсе». В тексте сообщения нужно указать номер участка, фамилию, имя, отчество родителя и ребенка. Все фотографии будут опубликованы на официальном сайте предприятия, официальной страничке в Instagram и на сайте ПЛН.

В рамках конкурса художественной самодеятельности ребенок может прочитать стихотворение или спеть песню на любую тему. «Может даже станцевать, здесь мы тоже не станем никого ограничивать, - сообщили в ПТС. - Главное, чтобы это было интересно и весело, наличие костюмов приветствуется».

Родителям нужно снять на видео художественную самодеятельность ребенка (не более 2-3 минут) и направить на электронную почту предприятия или в мессенджерах WhatsApp или Telegram с пометкой: «Для участия в конкурсе». В тексте сообщения нужно указать номер участка, фамилию, имя, отчество родителя и ребенка. Лучшие номера художественной самодеятельности будут опубликованы на официальном сайте предприятия, официальной страничке в Instagram и на сайте ПЛН.

«Естественно, все дети сотрудников получат сладкие подарки к Новому году, а победители будут награждены специальными призами от предприятия. Но вот какими? Тут мы оставим небольшую интригу. Скажем только, что все рисунки и поделки займут свое почетное место в музее предприятия, и будут согревать души сотрудников и наших читателей не хуже, чем любая из наших котельных», - поделились в ПТС.

Конкурс стартует с 17 ноября и продлится до 20 декабря. Адрес электронной почты для участников: pts@pts.pskov.ru. Телефон для отправки сообщений через мессенджеры: +7-911-889-48-87.