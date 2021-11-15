Общество

Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19

В России QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни. Как сообщает газета «Известия», об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ о новой форме сертификата вакцинации.

Как указано в документе, после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода.

Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

Форму справки о вакцинации Минздрав утвердил ранее в этот день.

Ранее, 12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.