Общество

Занятия по проекту «Светлый ум - залог активного долголетия» начались в учебном центре «Знания»

Занятия для псковичей старшего поколения начались в учебном центре «Знания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном центре.

«Заметнее всего пандемия изменила жизнь пожилых людей – всего полгода назад россиянам старше 65 лет не приходилось думать даже о простой прогулке по улице, не говоря уже о душевном состоянии. По собственным наблюдениям и опыту мы знаем, что больше всего в пандемию пострадало старшее поколение, сократились социальные контакты и выросла психологическая тревожность», - отметили сотрудники учебного центра.

Учебный центр «Знания» стал победителем конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. С октября 2021 года стартовал проект «Светлый ум - залог активного долголетия». Проект предусматривает проведение лекций, семинаров, тренингов, в рамках которых будет рассмотрено множество способов, как поддерживать память в хорошем состоянии, как в теории, так и на практике, используя современные методики и онлайн-тренажеры. Также участники проекта получат рекомендации по сохранению «молодости мозга», узнают, как физические упражнения и правильное питание влияет на улучшение памяти.

Со слушателями будут работать тренер по развитию памяти, профессиональный психолог, врач-гериатр, а также другие специалисты из этой сферы. Программа курса рассчитана на 5 месяцев, и с 11 ноября начались занятия по тренировке памяти для старшего поколения. В проекте примут участие более 100 человек.

Ранее организация уже имела опыт по реализации подобного проекта, и тогда стало ясно, что данная тема актуальна и востребована.

Важную роль в тренировке и развитии памяти старшего поколения играет правильно подобранная методика, консультации специалистов-медиков и доступность. Необходимы разнообразные и интересные упражнения, тренажеры для улучшения памяти в пожилом возрасте, тренинги с психологами и коллективные занятия. Множество тестов, игр и упражнений по новейшим методикам для развития и поддержки мозга планируется включить в данный курс. Систематическая тренировка памяти играет важную роль в улучшении и сохранении его качеств в пожилом возрасте. Сегодня ученые и врачи настойчиво рекомендуют пожилым людям выполнять несложные упражнения, позволяющие сосредотачивать внимание и тренировать память, отметили в учебном центре.

«Ведь человек, сколько бы ему ни было лет, способен на многое. Поэтому даже после 80 лет можно сохранить великолепную память, если приложить к этому немного усилий» - отметила руководитель проекта Алина Захарова.

Уже открылся набор в следующую группу, которая начнет заниматься с января 2022 года. Запись возможна по телефону 441-001.