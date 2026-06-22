Книжные магазины назвали самые продаваемые детективы в России

В 2026 году самыми популярными детективами стали произведения писателей Агаты Кристи, Питера Боланда, Холли Джексон, Стива Каваны, а также Татьяны Устиновой, свидетельствуют данные, предоставленные сетью «Читай-город» и сервисом «Литрес».

Как отметили в «Читай-городе», в первом квартале 2025 года доля детективов в художественной литературе магазина составила 9%, рост по сравнению с предшествующим годом — 2%, пишет РБК.

В пресс-службе группы компаний «Литрес» уточнили, что в последние три года (2023–2025) спрос на детективы остается стабильно высоким. В 2025 году выручка от детективов (поштучная продажа, подписка, абонемент) выросла на 6% по сравнению с 2024-м.