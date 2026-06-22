 
Общество

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи летом

0

Курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра, специалист по установке сервисов, оператор ПК на удаленной работе и бармен стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи на российском рынке труда летом, следует из анализа предложений сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

«Во Владикавказе курьеру на велосипеде предлагают зарплату до 129 тысяч рублей. Для работы необходимо иметь велосипед и смартфон. В Москве сотруднику копировального центра обещают до 115 тысяч рублей. Специалисту по установке сервисов в Пензе будут платить до 110 тысяч», - говорится в сообщении.

Уточняется, что оператору ПК в удаленном формате готовы платить до 90 тысяч рублей. Барменам в подмосковном Одинцово предлагают до 80 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге до 80 тысяч рублей могут получать сотрудники летнего проката. пишет РИА Новости.

Среди других предложений вакансия специалиста по обработке анкетных данных с зарплатой до 74 тысяч рублей, оператор текстовой поддержки маркетплейса с доходом до 70 тысяч рублей, консультант чатов в Смоленске с зарплатой до 52 тысяч рублей и фотограф в Чебоксарах с доходом до 50 тысяч рублей.

Анализ вакансий был сделан в июне 2026 года.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026