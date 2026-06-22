В Музее блокады планируют восстановить зал Ленинградской победы

Зал Ленинградской победы, закрытый в 1949 году, вновь появится в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, зал планируют разместить в новых помещениях, переданных музею от Минобороны.

«Разработана концепция развития Музея, в соответствии с которой и будут проектироваться новые помещения. В частности, предполагается воссоздать зал Ленинградской победы, создать экспозицию, посвященную Ленинградской битве, расширить экспозиционные площади, посвященные блокаде Ленинграда, а также сделать галерею героев Ленинградской битвы», - сказал губернатор.

Как сообщила директор музея Елена Лезик, этот зал решено воссоздать, потому что, по воспоминаниям жителей, посещавших музей в 1940-х, именно этот зал производил наибольшее впечатление. «Мы хотим взять лучшее из исторической экспозиции 1940-х годов, но воспроизвести это на совершенно новом музейном уровне, с использованием всех современных технологий», - пояснила она.

В пространстве музея планируется создание иммерсивных экспозиций во внутренних дворах Соляного городка - атриумов, предполагающих реконструкцию улиц блокадного Ленинграда и погружение в атмосферу блокадных лет.

Губернатор отметил, что о конкретных сроках открытия новых помещений говорить пока преждевременно. По его словам, «остается ряд вопросов, требующих проведения экспертиз и согласований».

Беглов напомнил, что музею передано 8,5 тыс. кв. м помещений по Гангутской улице для создания новой масштабной экспозиции. Зимой в части переданных помещений уже работала новая выставка «После Победы. Ленинград». Также Министерство обороны передало Музею в аренду ряд помещений для размещения фондохранилища, архива и научной библиотеки. Активно ведутся работы с архивными учреждениями Санкт-Петербурга и регионами, пишет ТАСС.

Беглов подчеркнул, что Музей обороны и блокады Ленинграда на историческом месте в Соляном городке развивается как национальный музейно-научный и просветительский центр, где предусмотрены помещения для проведения семинаров и конференций. Среди них - киноконгрессный зал для реализации творческих проектов и проведения научно-практических мероприятий, Центр цифровизации в рамках совместного с регионами и вузами Санкт-Петербурга проекта «Цифровая история», нацеленного на применение цифровых технологий в изучении истории и обучение искусственного интеллекта исторической правде.

В составе музея также действует Институт истории блокады, созданный по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. В сферу его деятельности входят проведение научно-исследовательской работы по всем аспектам военной истории битвы за Ленинград и жизни блокадного города. В активе Института - подготовка и проведение нескольких крупных международных конференций, посвященных вопросам истории обороны и блокады Ленинграда. «Сейчас его сотрудники активно помогают нам в исследованиях по тематике геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», - отметил Беглов.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в Петербурге ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был закрыт в ноябре 1952 года в ходе «ленинградского дела», его экспонаты передавались в другие учреждения, часть предметов уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов.