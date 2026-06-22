Популярное заблуждение о кофе опровергли

Кофе очень редко вызывает обезвоживание, считает диетолог Эдвина Радж. Самое популярное заблуждение о напитке она опровергла в беседе с изданием Only My Health.

По словам диетолога, у кофе действительно есть слабый мочегонный эффект, что потенциально может стать причиной нехватки жидкости в организме. Однако, чтобы это произошло в реальности, человек должен целый день пить исключительно кофе, активно заниматься спортом и находиться в жару на улице. «Вода, которая есть в кофе, хорошо компенсирует объем потерянной с мочой жидкости», — считает эксперт.

Радж добавила, что некоторые люди более чувствительны к кофеину, поэтому у них обезвоживание возникает быстрее. Проявляется это жаждой, сухостью во рту, головной болью, головокружением и усталостью. Кроме того, может уменьшиться количество мочи, а ее цвет станет более темным, пишет «Лента.ру».

Чтобы избежать такого состояния, диетолог посоветовала пить кофе в умеренных количествах. Также полезно после чашки кофе выпить стакан воды. «О хорошем уровне гидратации говорит светло-желтый цвет мочи», — заключила Радж.