Около 40% фешен-брендов в России могут закрыться к концу года

Около 40% российских локальных фешен-брендов могут закрыться к концу 2026 года, рассказал основатель сети универмагов российских дизайнеров Slava Concept Александр Перемятов.

«Если говорить, что за 2025 год и первое полугодие 2026 года уже закрылись порядка 30% брендов, то до конца года можно ожидать, примерно такое же количество. То есть до 40% закрытий будет по итогам 2026 года», – отметил он.

По словам эксперта, одним из основных показателей этого является отсутствие у локальных модных брендов новых коллекций. «На сегодняшний момент мы можем говорить, что от 50 до 90% всех локальных брендов не делают новые коллекции. 50% - это всего по рынку, а 90% - это конкретно наша сеть, где около 8 тысяч брендов», – добавил Перемятов. Это является следствием сложной экономической ситуации в стране, а также предвестником креативного кризиса, подчеркнул он.

Что касается крупных российских модных брендов, то, как считает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, большой волны закрытий их магазинов в 2026 году не ожидается. По ее словам, массовая волна закрытий происходила в 2025 году, когда за первое полугодие 65% из топ-20 брендов-лидеров по оборотам сократили количество магазинов, к середине 2026 года закрытия наблюдались у 45% брендов, пишет РИА Новости.

«После ухода западных компаний и российские, и новые иностранные крупные бренды попытались использовать окно возможности, чтобы занять долю рынка, но они набирали лишние помещения отчасти бездумно, не понимая, сколько им надо было. У кого-то не получилось на уровне продукта, кто-то сейчас пересматривает модели, понимает, сколько им на самом деле надо. Сейчас модный рынок показывает все признаки перегрева, и в этой связи идет усушка. Такой волны, как в 2025 году, я не ожидаю», - объяснила она.