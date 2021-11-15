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Общество

Олег Брячак о «наезде» на Владислава Абрамова

16.11.2021 16:59|ПсковКомментариев: 2

Вторую неделю подряд продолжаются, называя вещи своими именами, «наезды» на руководителя компании «Псковжилстрой» Владислава Абрамова. Сразу скажу, что мы имеем дело с четко спланированной атакой на успешный бизнес. Тут невооруженным глазом просматриваются и конкретные интересанты, и твердая рука кукловода, управляющая марионетками. Давайте разберемся в сложившейся ситуации.

 

Кто не знает, я напомню, что Владислав Абрамов возглавил «Псковжилстрой» в ноябре 2018 года, ровно три года назад. Если кто-то думает, что это была такая синекура, где можно лопатой деньги грести, не особо напрягаясь, то он сильно заблуждается. Осенью 2018 года государственный застройщик «Псковжилстрой» представлял собой крайне плачевное зрелище. Компания не первый год находилась в глубоком кризисе. Был накоплен совокупный долг почти 400 миллионов рублей. Счета организации постоянно находились под арестом из-за невозможности платить налоги. Многие, наверно, хорошо помнят, что сотрудники буквально ютились в подвальном помещении. Менялись руководители в статусе «исполняющий обязанности», потому что большого желания возглавить этот «тонущий корабль» у серьезных бизнесменов не возникало.

В этой ситуации администрации Псковской области удалось убедить возглавить «Псковжилстрой» Владислава Абрамова, давно и успешно работавшего на московском девелоперском рынке. Решение это, по моему глубокому убеждению, стало исторически верным. Это отнюдь не потому, что у меня с г-ном Абрамовым сложились дружеские или партнерские отношения. Судите сами.

Всего за год, к концу 2019 года «Псковжилстрой» сумел погасить все долги и избавиться от бесконечных судебных тяжб и исполнительных производств. В дальнейшем компания начала стабильно генерировать прибыль, в чем легко убедиться - вся информация находится в открытых источниках. Сотрудники из малоприспособленного для работы подвала переехали в комфортный офис в центре города. Предприятие смогло взять на себя определенные социальные обязательства, благодаря чему на первом этаже офиса «Псковжилстроя» получилось открыть детский сад.

Главное же то, что компания активно развивается и является сегодня одним из ведущих псковских застройщиков. А это не только квадратные метры нового жилья, но и рабочие места, зарплаты, налоги в местный бюджет.

Владислав Абрамов

И вот на этом фоне внезапно, почти одновременно, появляется несколько жалоб «от уволенных сотрудников». Что характерно, жалобы написаны, как под копирку - во всех речь о «неподобающем поведении», невыплате обещанной премии и т.п. Конечно же, никаких доказательств не приводится. Одна из жалоб написана сотрудницей, не проработавшей в компании и месяца, - и вот она уже буквально всем недовольна. Интересно, как это увязывается с тем, что многие сотрудники «Псковжилстроя» работают там на протяжении многих лет и увольняться, кажется, не собираются.

Обращаю внимание, что все «жалобы» написаны на сайт губернатора Псковской области. Такое единодушие и одновременность у разумного человека не могут не вызвать сомнений в чистоте помыслов авторов подметных писем. Кстати, когда работники считают, что в их отношении нарушено трудовое законодательство или им не доплатили денег, то обращаются в Трудовую инспекцию или органы прокуратуры. Почему же пишут на сайт губернатора? Очень просто. Откровенная ложь в заявлении в официальные органы может повлечь встречное обвинение в клевете и иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ну а сайт губернатора - это неофициальный орган, туда можно жаловаться без последствий.

Атаку подхватили «анонимные» телеграм-каналы. Думаю, что небескорыстно. Якобы суды завалены исками от обманутых дольщиков, а кредиторы чуть ли не в дверь к Абрамову стучатся. Аргументация, правда, смехотворна для тех, кто понимает, чем сегодня живет псковский девелопмент. Я сам работаю в этой сфере и лукавить не стану. Действительно, сегодня не все дома сдаются в изначально установленный срок. Это проблема не только «Псковжилстроя», а всех без исключения псковских застройщиков. Дело, как легко догадаться, в пандемии и связанных с ней ограничениях. Дома, которые предполагалось сдать в 2021 году, закладывались, в основном, в 2019-м. Тогда мы и слова такого не знали - коронавирус, не говоря о том, чтобы предполагать масштабы проблемы. У всей сферы был вынужденный простой. Строители, многие из которых, что уж скрывать, являются выходцами из стран Средней Азии, уехали на родину и не смогли потом вернуться. И сегодня на стройках объективно не хватает рабочих рук. Какие-то процессы не получалось вовремя завершить из-за того, что в органах контроля и надзора за строительством тоже вводился карантин, а сотрудники уходили в длительные больничные. Вот отсюда и задержки со сдачей объектов, которые, если обратите внимание, незначительные.

Вдобавок вытащили на поверхность старую историю с ДТП, пытаются и таким образом дискредитировать успешного бизнесмена, создавая образ непорядочного водителя. Я ответственно заявляю, что информация о якобы отказе от медосвидетельствования - ложь на 100%. Обстоятельства ДТП с автомобилем Абрамова четко отражены в протоколе, где написано, что виновником является водитель второго транспортного средства - участника ДТП. Медицинское освидетельствование же не выявило следов опьянения ни у одного из участников. В общем, обычная псковская автомобильная авария, которых немало на наших дорогах. Но кое-кому выгодно представить эту историю под иным углом.

Чем же так не угодил Владислав Абрамов? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. «Псковжилстрой» владеет обширными участками под жилую застройку. К этим участкам, в период руководства компанией Владиславом Абрамовым, были подведены инженерные коммуникации, что многократно увеличило реальную стоимость этих участков. Такой актив некоторым конкурентам кажется лакомым куском - зачем тратить время и деньги на подведение коммуникаций, если можно «подсуетиться» где надо и «отжать» у конкурента, убивая, тем самым, сразу двух зайцев.

Насколько я знаю, сейчас на «Псковжилстрое» проходит проверка соблюдения трудового законодательства. Это, без сомнения, мешает работе предприятия, но понимаю, что Трудовая инспекция обязана была отреагировать на жалобы. Зная ситуацию изнутри, я не сомневаюсь, что информация, указанная в жалобах, будет опровергнута. Но я опасаюсь, что Владислав Абрамов может решить, что «такой хоккей ему не нужен». Успешный руководитель, который вывел организацию из затяжного кризиса, и сегодня делает много хорошего и полезного для Пскова. Вместо благодарности получает четко срежиссированную атаку и, вполне допускаю, попытку рейдерства от конкурентов. Будет большой потерей, если он решить махнуть на это все рукой и уехать из Пскова.

Не подумайте, что я тут заделался адвокатом Владислава Абрамова. Я и сам люблю критиковать чиновников и бизнесменов, если считаю, что они в чем-то не правы. Но на первом месте в таких ситуациях всегда должна быть объективность. Надеюсь, в этой ситуации разберутся, истина восторжествует.

Олег Брячак

Источник: Псковская Лента Новостей
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