Политика

Рейтингомер: в стиле кьюар

Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию очередное обозрение политической жизни от г-на Рейтингомера. Этот выпуска получился сдвоенным и посвящен событиям двух первых недель ноября 2021 года, которые пришлись на «выход» региона из пресловутых полумифических «нерабочих дней», но не принесли никаких обнадеживающих вестей о борьбе с пандемией, а напротив — лишь продолжали культивировать мрачную нуарную атмосферу пессимизма, недоверия и разочарования почти по всем фронтам.

Напомним, свои злободневные оценки обитателей псковского политического ареопага — исключительно субъективные, но все же основанные не на личных предпочтениях, а на оценке медийного эффекта от действий или бездействий наших героев — г-н Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале: плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

— 5

Низшую оценку — как свидетельство полного фиаско — в этот раз не получает никто.

— 4

Владислав АБРАМОВ, руководитель АО СЗ «Псковжилстрой»

Г-н Абрамов попал в наш рейтинг, так как с некоторых пор стал не только бизнесменом, но и без всяких оговорок публичным политиком: нынешним летом он безуспешно баллотировавшийся в областной парламент от эсеров. И вот сейчас он попал под перекрестный обстрел обвинений в ни много ни мало харассменте (сразу уточним: вопреки досужим представлениям, этим термином обозначают не только сексуальные домогательства, а вообще всяческое нанесение обиды, унижения и прочее психологическое давление). На сайте губернатора за короткий промежуток времени появилось сразу 3 заявления от имени сотрудниц строительной компании (которая, кстати, принадлежит Псковской области), в которых рассказывается о случаях дискриминации, незаконных взысканий, попытках принудить к увольнению и даже блокировании допуска в офис «декретниц», чтобы те не могли подать заявление на получение единовременного пособия по рождению ребенка.

Как минимум одно из заявлений уже должно было поступить в государственную инспекцию труда в Псковской области. При этом какого-то публичного ответа на эти обвинения со стороны руководителя «Псковжилстроя» замечено не было.

Тут же можно вспомнить сразу несколько негативных для Владислава Рувимовича постов в телеграм каналах за последнее время — все это можно воспринять и как хорошо организованную часть медийной атаки. Как бы там ни было, вся эта ситуация бьет и по персональному политическому амплуа г-на Абрамова, и по репутации (как минимум — в плане привлекательности для трудоустройства) фактически государственной компании, а значит — косвенно — и по областным властям.

— 3

Александр НЕСТЕРУК, главный санитарный врач Псковской области, руководитель территориального управления Роспотребнадзора

Несмотря на все принимаемые меры, эпидемиологическая ситуация в Псковской области по коронавирусу не улучшается и повода для оптимизма нет, констатируют областные власти.

При этом массово (как и прошлой осенью) появляются удивленно-возмущенные сообщения граждан, которые столкнулись с параличом системы какого-либо санитарного контроля за распространением инфекции: ковид-бригады не приезжают неделями, а иногда — вообще, про эпидрасследования и предписания для контактных лиц уже все, кажется, давно забыли, а людям с практически гарантированными симптомами COVID-19 рекомендуют самостоятельно «на перекладных» добираться до поликлиник, чтобы сдать тесты (и, значит, попутно контактировать с десятками граждан).

Пока очевидно, что предлагаемые санитарными властями меры должным образом не помогают переломить ситуацию, а во многих случаях предотвращение распространения инфекции отдано на откуп случаю. А главный ответственный по должности — Александр Нестерук, который с некоторых пор неспроста старается как можно меньше появляться в публичном поле.

— 2

Лев ШЛОСБЕРГ, лидер псковского «Яблока»

Лидер псковского «Яблока», лишившись депутатского мандата, в своих публичных выступлениях отчетливо продолжает фрустрировать (болезненно переживать неудачу), клеймя конкурентов из стана системной оппозиции и даже умеренных критиков своей партии, и при этом отмалчиваясь по поводу открытой внутри самого «Яблока» охоты на навальнистов, к которым, без сомнения, можно причислить многих из его ближайших псковских сторонников. Понятно, что во внутрипартийной борьбе «заклятых единомышленников» политик попал в крайне щекотливую ситуацию, где любое его действие или бездействие может быть (и, несомненно, будет) использовано его оппонентами против него. А ведь партийный ресурс — это буквально труды почти всей его политической жизни и их утрата может стать жесточайшим ударом для Льва Марковича.

Однако же и на другом фланге — членов и сторонников псковского «Яблока», а также его жертвователей (ведь локальные краудфандинговые успехи Льва Марковича — один из столпов его политической независимости и влиятельности в партии) — действия и бездействие политика также могут болезненно ударить по его позициям. И уже ударяют, позволяя авторам провластных телеграм-каналов тиражировать посты разочаровавшихся в Шлосберге его бывших сторонников.

В результате, сейчас г-н Шлосберг выглядит как буриданов осел — с той лишь разницей, что выбирать ему предлагается между двумя одинаково неприятными и даже невозможными путями.

— 1

Наталья ИЛЬИНА, ректор ПсковГУ

Ректор главного псковского вуза, как выяснилось, привилась от коронавируса (если верить пресс-службе университета на слово) только 11 ноября. Во-первых, для руководителя такого учреждения, да еще и доктора биологических наук — мягко говоря поздновато: спустя год-то после начала прививочной кампании! Это, в общем-то, не про «собою подала пример», на что ей тут же попеняли в студенческом телеграм-канале.

Но сразу после прививки г-жа ректор ещё и форсировала вопрос о введении в вузе системы доступа по QR-кодам, причем в довольно строгом формате: те, у кого нет пресловутого знака (и пусть даже у человека есть медотвод!), должны будут раз в 3 дня сдавать ПЦР-тесты, а за чей счет — еще даже неизвестно.

Какой ворох проблем это вызовет для многих студентов и преподавателей - страшно представить. Но первая волна негатива по этому поводу уже прокатилась по соцсетям.

0

Виктор АНТОНОВ, депутат Псковского областного Собрания

Мастодонт псковской политики Виктор Антонов получил-таки мандат депутата нового — 7-го —созыва Псковского областного Собрания. Напомним, в этот раз он баллотировался в Собрание не по одномандатному округу (количество которых сократили), а по списку, и первоначально депутатский значок не получил. Однако ему перешел мандат, ставший вакантным после того, как экс-губернатор Псковской области, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак вновь был делегирован от псковского парламента в Совет Федерации.

Напомним, в прошлом созыве Виктор Антонов был первым вице-председателем, а в целом в его политической биографии имеется и должность депутата Верховного Совета РСФСР, и работа депутатом Госдумы от Псковской области. И было бы странно, если человек с таким парламентским опытом оказался бы за боротом в новом политическом цикле.

+1

Елена ДЕМЧЕНКОВА, общественный активист

Бывшая активистка запрещенной в России Национал-большевисткой партии Эдуарда Лимонова, экс-член Общественной палаты Псковской области и судебный журналист Елена Демченкова и раньше была одним из самых заметных публичных противников обязательной вакцинации от коронавируса (в октябре она, например, инициировала петицию об отмене в регионе запрета на посещение общественных мест без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию), а 9 октября вышла на одиночный пикет к зданию областной администрации. Этим поступком она одновременно снискала восторг в стане псковских антипрививочников и почтение даже среди многих из тех, кто считает прививки безусловным общественным благом, но столь же безусловно отдает пальму первенства правам человека.

Причем, её попытались привлечь к ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, но суд прекратил производство по делу за отсутствие состава административного правонарушения.

Наконец, в отличие от многих представителей того или иного стана в этой прививочной войне, Елена не срывается на цитирование шаблонных мифологем, а готова аргументированно отстаивать позицию в нормальной цивилизованной дискуссии — как на «Эхо Москвы в Пскове».

В общем, мы однозначно не разделяем и не поддерживаем такую антипрививочную позицию, однако же выступаем за право высказывания и таких мнений, а значит Елене за последовательность и принципиальность в отстаивании своей позиции (безотносительно того, кто и как к ней относится) — однозначный плюс.

+2

Олег БРЯЧАК, председатель псковского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Лидер псковских эсеров сразу после выборов, вернувших его из городского парламента в областной, заметно активизировался. Во-первых, объявил о возобновлении личных приемов граждан (как тут не вспомнить, что когда-то его «Общественные приемные», открывавшиеся в ту пору как грибы после дождя по всей области, были одним из важных «козырей» справедливороссов в предвыборной борьбе!). Во-вторых, отчитался о приеме в партию 43 членов.

Да и его сменщица по партийной линии в Псковской городской Думе Валентина Александрова не теряется и уже вполне раскованно дает интервью журналистам, так что и тут креатура Олега Михайловича пока не вызывает вопросов.

+3

Юрий СОРОКИН, виде-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель завода «Псков-Полимер»

Юрий Сорокин — вице-спикер Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер», известный псковский меценат, а заодно ещё и музыкант, поражающий подписчиков в соцсетях разноплановой игрой на пианино и электрогитаре — в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове объявил об инициативе сделать музыкальный сквер на улице Калинина в Пскове.

Ранее там по инициативе Юрия Сорокина был установлен арт-объект – музыкальная скамейка с коваными декоративными элементами.

«Я бываю в разных городах, и замечаю, как подобные арт-объекты преображают общественные территории. По сути, эти места становятся центрами притяжения людей: в них чаще предпочитают прогуливаться, здесь фотографируются местные жители и туристы. Улица Калинина входит в туристическое кольцо, поэтому захотелось украсить ее подобными объектами, — рассказал политик и бизнесмен. — Должен признаться, я удивился, что появление скамейки вызвало такую бурную и позитивную реакцию со стороны жителей. Я очень рад, что эта идея получила такое одобрение и поддержку. Жители нашего города предложили сделать на этом месте музыкальный сквер. Кстати, подобные предложения поступают ко мне и в социальных сетях. На мой взгляд, нужно поддержать эту идею. В обозримом будущем на этом месте будет размещен еще один арт-объект больших размеров. Что это будет — пусть пока останется маленьким секретом. Но я надеюсь, он всем понравится».

+4

Светлана МЕЛЬНИКОВА, новый руководитель Псковского объединенного музея-заповедника

Новый директор Псково-Изборского музея заповедника Светлана Мельникова (которая, кстати, 12 ноября отмечала день рождения) показала пример открытости и, во-первых, провела пресс-завтрак для псковских журналистов, где несколько часов кряду рассказывала о положении дел во вверенном ей учреждении и о планах на будущее, а во-вторых, публично — на платформе для сбора подписей под петициям — прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с перемещением и внешним видом икон, которая разразилась еще при прежнем руководителе Александре Голышеве.

+5

Михаил КУЗНЕЦОВ, генеральный директор АО «Национальная транспортная компания», экс-губернатор Псковской области

Экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов возглавил одну из крупнейших транспортных компаний России — «Национальную транспортную компанию». Она занимает третье место в стране по числу железнодорожных перевозок и в целом занимает лидирующие позиции практически во всех транспортно-логистических сегментах.

Напомним, ранее Михаил Кузнецов уже стоял у руля флагманов российской экономики. Еще в 1993 году он стал одним из учредителей МДМ-банка, который через год вошел в число 30 крупнейших банков страны. А с 2013 по 2018 годы являлся гендиректором «Сибирской генерирующей компании» — одного из крупнейших энергетических холдингов страны. С 2020 года является членом Совета директоров АО «Сибирская угольная энергетическая компания» — одной из крупнейших интегрированных энергетических компаний мира.

Г-н Рейтингомер