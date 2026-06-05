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Тяжелобольная звезда «Иронии судьбы» пожаловалась на потерю памяти и одиночество

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Польская актриса, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска заявила, что страдает от неизлечимой болезни. Ее слова приводит «Абзац».

Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / TASS

«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать», — призналась артистка.

Брыльска пояснила, что единственным лекарством от ее возрастного заболевания является смерть, а сама она на фоне постоянных болей хочет только покоя и здоровья. Из-за плохого самочувствия актриса почти не выходит из квартиры, где живет в одиночестве, пишет «Лента.ру». По ее словам, компанию ей составляет кошка по имени Малютка.

«Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остался только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно», — добавила Барбара.

Ранее Брыльска отказалась от общения на русском языке. В беседе с журналистами артистка подчеркнула, что говорить с ней нужно только на польском. В ином случае она откажется от диалога.

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