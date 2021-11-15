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Общество

Псковский врач рассказала, изменится ли QR-код после ревакцинации

16.11.2021 20:10|ПсковКомментариев: 2

Изменится ли QR-код после ревакцинации, рассказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района 

На минувшей неделе прошло заседание районного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором выступила главврач Елена Уткина. В ходе выступления она ответила на вопросы членов оперштаба и жителей района, касающиеся, в первую очередь, темы ревакцинации.

По словам медика, ревакцинироваться от COVID-19 нужно через полгода после прививки. Ревакцинироваться можно тем же препаратом или Спутником-Лайт, отметила главврач.
«После ревакцинации QR-код останется прежним, а данные о ревакцинации дополнят информацию о раннее сделанных прививках», - подчеркнула Елена Уткина.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру 112, через портал Госуслуг, в регистратуре поликлиники, по телефону call-центра: (8112) 29-90-28 или по телефону администратора районной поликлиники: (8112) 75-25-32.

Теги: #псковский район #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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