Фотоконкурс о зимних путешествиях пройдет в Псковской области

Комитет по туризму Псковской области проведет фотоконкурс «Зимние путешествия по Псковской земле». Как сообщается в Instagram-аккаунте органа исполнительной власти, принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и прислать фотографии (разрешением от 300 dpi, горизонтальная ориентация) на e-mail: info@gkt.pskov.ru. Принимается не более 2 фотографий в каждой номинации от одного участника.
Номинации:
Более подробная информация о номинациях и условиях участия в содержится в положении конкурса на сайте комитета. Прием заявок состоится с 1 по 20 декабря.