Общество

Фотоконкурс о зимних путешествиях пройдет в Псковской области

Комитет по туризму Псковской области проведет фотоконкурс «Зимние путешествия по Псковской земле». Как сообщается в Instagram-аккаунте органа исполнительной власти, принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и прислать фотографии (разрешением от 300 dpi, горизонтальная ориентация) на e-mail: info@gkt.pskov.ru. Принимается не более 2 фотографий в каждой номинации от одного участника.

Номинации:

«Дворянские усадьбы»;

«Зимние прогулки»;

«Зимний активный отдых»;

«Зимние забавы»;

«Зимние пейзажи»;

«Открытия»;

«Юбилейные даты 2022».

Более подробная информация о номинациях и условиях участия в содержится в положении конкурса ⁣на сайте комитета. Прием заявок состоится с 1 по 20 декабря.