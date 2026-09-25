Пользователи из России сообщили о проблемах в работе Roblox

В работе игровой платформы Roblox на территории России произошел сбой. При входе в приложение пользователи получают сообщение об ошибке подключения.

«Извините, возникла проблема с подключением к нашим серверам. Пожалуйста, попробуйте еще раз», — говорится в сообщении, убедился сотрудник РБК.

По данным сервиса downdetector404, за последние сутки на работу приложения пожаловалось более 700 пользователей из России, за последний час сервис зафиксировал почти 100 сообщений о сбоях.

Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.

Игровая онлайн-платформа Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, сервис снова доступен на всей территории Росси

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.