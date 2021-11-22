Общество

Большинство респондентов ПЛН считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (80,65%) считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте, поскольку это усилит социальное напряжение. Это следует из опроса, в котором приняли участие 863 человека.

Положительно относятся к данной мере почти 13% респондентов. По их мнению, это позволит подтолкнуть к вакцинации большее число граждан.

Около 2% опрошенных считают, что для повышения темпа вакцинации нужно применить еще более жесткие меры. А более 2% респондентов посетовали на сплошные ограничения: «Лучше бы поощряли не только выходными, но и деньги платили».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?».