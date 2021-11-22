Общество

Семья из Пскова подписала социальный контракт для открытия своего бизнеса

Семья Шарафянц из Пскова подписала социальный контракт для открытия своего бизнеса. Об этом администрация Пскова сообщила в Instagram.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

«Выплата в 250 тысяч рублей по социальному контракту – отличная помощь для тех, кто хочет заняться своим бизнесом. Этим шансом воспользовалась семья Шарафянц из Пскова. Кристина занималась продажей дверей, а ее муж - их установкой. Супруги решили превратить работу в собственное дело и подписали социальный контракт», - добавили в администрации.

С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области.