«В фокусе»: Депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Шолохов о культурном коде и духовных скрепах

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе».

Гости студии – первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, который находится в Псковском регионе с рабочим визитом, и его коллега, первый зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Козловский.

Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко, поговорит с ними об изменениях, происходящих в обществе после принятия указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; о запретах и ограничениях в сфере культуры и на другие актуальные темы культурной и общественной жизни.