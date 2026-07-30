«Инфопена»: Эпидемия секса, Shaman без штанов и «Ленинград» без гуся

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».

Ведущие Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.

Сегодня в выпуске: эпидемия секса, всероссийская перепись воробьев, Shaman без штанов, «Ленинград» без гуся и другие интересные темы.

Об этом и не только — в 13:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.