Скончалась заведующая библиотекой филиала ПсковГУ Наталья Андриянова

Заведующая библиотекой филиала ПсковГУ в городе Великие Луки Наталья Андриянова скончалась на 65-ом году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

В 2000 году Наталья Андриянова пришла работать в библиотеку Великолукского строительного колледжа, который впоследствии вошел в структуру Псковского государственного университета. Затем больше четверти века трудилась на благо библиотеки ставшего родным колледжа.

«Коллеги вспоминают Наталью Дмитриевну как грамотного и эрудированного специалиста, отзывчивого и доброго человека. Она заботилась о пополнении фондов библиотеки необходимой литературой и помогала студентам осваивать новые профессиональные навыки через книги. Много внимания заведующая библиотекой уделяла воспитательной работе, она часто проводила познавательные мероприятия для студентов», - рассказали в ПсковГУ.

Труд Натальи Андрияновой получил признание. Её неоднократно награждали почётными грамотами и благодарностями, в том числе — на уровне администрации города Великие Луки.

Псковский государственный университет выражает соболезнования родным и близким Натальи Андрияновой.