ПсковГУ проведет школу волонтеров в рамках проекта «Формула добра»

Школу волонтеров в рамках проекта «Формула добра» проведет Псковский государственный университет. Программа является частью семи проектов, которые воплотят в жизнь по гранту Росмолодежи «вМесте», он позволит создать в ПсковГУ систему наставничества и передачи опыта между волонтерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

«После введения единой и стандартизированной системы обучения станет легче вовлекать в работу волонтеров-новобранцев. Упор в организации обучения сделаем на студентов первых курсов, которые в будущем сами смогут стать наставниками для юных товарищей», - подчеркнула руководитель проекта «Формула добра» Алина Калашник.

Во время установочной встречи организаторы проекта составили план подготовки к обучению, обсудили предстоящий опрос для корректировки программы, а также утвердили единый фирменный стиль проекта.