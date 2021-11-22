Общество

Скончалась известный псковский тележурналист Татьяна Недосекина

Скончалась известный псковский тележурналист Татьяна Недосекина. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: ГТРК «Псков»

Татьяна Недосекина была учеником филолога, профессора Евгения Маймина. Многие годы работала в ГТРК «Псков». В числе ее многочисленных наград - золотая медаль и диплом первой степени на фестивале СМИ «Православие на телевидении, радио и в печати» (2006).

Псковская Лента Новостей выражает соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Недосекиной.