Псковичи поблагодарили депутата областного Собрания за помощь в благоустройстве

Псковичи выразили благодарность депутату областного Собрания Алексею Севастьянову за оперативное решение вопроса по обустройству тротуара к корпусу ПсковГУ, расположенному на Крестовском шоссе, 2а.
Напомним, в середине сентября этого года преподаватели и студенты вуза обратились к представителю законодательной власти с жалобой на отсутствие пешеходной дорожки, идущей с Крестовского шоссе к учебному корпусу. Учитывая достаточно нагруженный и опасный участок проезжей части в этом месте, инициативная группа акцентировала внимание депутата на небезопасность перехода проезжей части пешеходами, спускающимися с моста.
Псковичи поблагодарили не только депутата Алексея Севастьянова, но также подрядную организацию, выполнявшую работы на данном участке.