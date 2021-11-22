Общество

Псковичи поблагодарили депутата областного Собрания за помощь в благоустройстве

Псковичи выразили благодарность депутату областного Собрания Алексею Севастьянову за оперативное решение вопроса по обустройству тротуара к корпусу ПсковГУ, расположенному на Крестовском шоссе, 2а.

Напомним, в середине сентября этого года преподаватели и студенты вуза обратились к представителю законодательной власти с жалобой на отсутствие пешеходной дорожки, идущей с Крестовского шоссе к учебному корпусу. Учитывая достаточно нагруженный и опасный участок проезжей части в этом месте, инициативная группа акцентировала внимание депутата на небезопасность перехода проезжей части пешеходами, спускающимися с моста.

Как отмечают жители, работы по обустройству данного участка были выполнены ранее запланированного срока. В частности, был оборудован тротуар до корпуса учебного заведения, установлены необходимые дорожные знаки и искусственная неровность (лежачий полицейский).

Псковичи поблагодарили не только депутата Алексея Севастьянова, но также подрядную организацию, выполнявшую работы на данном участке.