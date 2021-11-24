Общество

Переболевшим COVID-19 псковичам напомнили о возможности получить QR-код без прививки

Сертификат с QR-кодом могут получить не только привитые, но и переболевшие коронавирусной инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Медицинский документ с кодом переболевшего COVID-19 появляется на госуслугах автоматически. Для этого гражданину необходимо обратиться в медучреждение, где ему официально подтвердят диагноз. Затем врач зафиксирует факт выздоровления, и медицинская организация внесет данные в федеральный регистр.

Причин, по которым сертификат после болезни на сайте не появился, может быть несколько:

не было обращения в медорганизацию;

поставили другой диагноз;

врач не зафиксировал выздоровление;

учетная запись на госуслугах не была подтверждена;

данные в реестре больных не актуальны или не совпадают с госуслугами.

Если после проверки всех данных сертификат с QR все равно не появился, то нужно подать жалобу на портале госуслуг.