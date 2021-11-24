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Общество

Переболевшим COVID-19 псковичам напомнили о возможности получить QR-код без прививки

24.11.2021 10:46|ПсковКомментариев: 3

Сертификат с QR-кодом могут получить не только привитые, но и переболевшие коронавирусной инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Медицинский документ с кодом переболевшего COVID-19 появляется на госуслугах автоматически. Для этого гражданину необходимо обратиться в медучреждение, где ему официально подтвердят диагноз. Затем врач зафиксирует факт выздоровления, и медицинская организация внесет данные в федеральный регистр.

Причин, по которым сертификат после болезни на сайте не появился, может быть несколько:

  • не было обращения в медорганизацию;
  • поставили другой диагноз;
  • врач не зафиксировал выздоровление;
  • учетная запись на госуслугах не была подтверждена;
  • данные в реестре больных не актуальны или не совпадают с госуслугами.

Если после проверки всех данных сертификат с QR все равно не появился, то нужно подать жалобу на портале госуслуг.

Теги: #администрация Пскова #коронавирус #пандемия #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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