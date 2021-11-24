Общество

Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» о влиянии «Черной пятницы» на экологию

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Экосреда», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Шопоголики и не только с нетерпением ждут ноябрь, ведь именно в этом месяце бывают выгодные акции и скидки. Казалось бы, чего плохого в том, чтобы купить необходимый товар дешевле?

Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров и его гостья, экоактивист Виолетта Венцова обсудят, чем грандиозные скидки в «Черную пятницу» грозят экологии и почему для экоактивистов всего мира этот период является настоящим скидочным адом.