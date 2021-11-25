Общество

Волонтеры-казаки напомнили студентам псковского колледжа о вреде наркотиков

Псковские полицейские и волонтеры-казаки военно-патриотического движения «Казачий дозор» напомнили студентам колледжа ПсковГУ о вреде наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-службе УМВД России по Псковской области

Полицейские с профилактическим рейдом посетили общежитие колледжа Псковского государственного университета. В межведомственной проверке приняли участие сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову, полицейские-кинологи, сотрудники ПсковГУ, а также волонтеры - казаки военно-патриотического движения «Казачий дозор».

Гости проверили комнаты учащихся - ни в одном из жилых помещений ни полицейские, ни служебно-розыскная собака не обнаружили запрещенные наркотические вещества. Затем студентам прочитали профилактическую лекцию.

В ходе встречи спикеры рассказали о вреде наркотиков, об ответственности за их употребление и распространение, а также раздали листовки и плакаты, которые будут напоминать учащимся колледжа о необходимости вести здоровый образ жизни.

Подобные мероприятия и рейды будут проходить на территории региона в течение всего учебного года.