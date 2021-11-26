Общество

Глава Пскова поздравила многодетных мам с предстоящим праздником

Встреча главы Пскова Елены Полонской с многодетными мамами состоялась сегодня, 26 ноября, в канун Дня матери. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в зале заседаний городской Думы.

«Каждый год все больше общественных организаций, политических деятелей присоединяется к празднованию Дня Матери. Для нас, жителей России, для русской культуры ”мама” — слово, которое имеет особое значение в жизни. Мама для нас — это друг, наставник, путеводитель, та, с кем можно поговорить о самых сокровенных мечтах, о самых больших переживаниях в жизни. Потому что только она поддержит и найдет самые добрые и правильные слова. Мама — начало всех начал, основа семьи, источник вдохновения», — сказала глава города.

Елена Полонская также отметила, что именно псковские женщины заслуживают самых добрых слов, потому что они — великие труженицы, успевающие делать дела не только дома, но и на работе. Мама — это круглосуточная работа, подчеркнула она.

В ходе мероприятия глава города поздравила женщин с предстоящим Днем матери, вручила благодарственные письма за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей, цветы и подарки. «Сегодня у нас собрались мамы необычные: и мудрость, и молодость — все сегодня влилось в одно мероприятие», - сообщила она.

Среди собравшихся была Татьяна Васильева, мать участницы Паралимпийских игр в Токио. Ее дочь Александра по результатам распределения Международной федерации настольного тенниса попала в число приглашенных на игры в Токио, которые прошли с 24 августа по 5 сентября этого года. «Сегодня Александра — достояние города, с которой мы берем пример. Вот что бывает, когда в тебя верит мама», — прокомментировала Елена Полонская.

Затем наградили многодетных мам, среди которых была мать тринадцати детей Вера Сморыго. Женщина награждена орденом «Родительская слава» и уже воспитывает внуков. «Нам есть на кого равняться. Мы вас знаем, мы гордимся вами. Орден — это победа вашей семьи. Вы, как мама, являетесь примером для подражания», — добавила глава Пскова.

В завершении мероприятия благодарственное письмо вручили Кристине Калашниковой, руководителю территориального отдела социальной защиты. Елена Полонская отметила ее качественную работу и назвала человеком с огромным сердцем.