Общество

Псковскому иеговисту отменили обвинительный приговор

Сегодня, 26 ноября, Псковский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный иеговисту Алексею Хабарову (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) нижестоящей инстанцией, и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Об этом сообщает портал «Свидетелей Иеговы»*.

В сентябре 2021 года Алексей Хабаров был приговорен к условному лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года за участие в запрещенной РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.

Иеговист остается под подпиской о невыезде.

Фигурант обвинялся в участии в деятельности филиала «Свидетелей Иеговы» в Порхове. Дело расследовалось по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

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* В апреле 2017 года Верховный суд России признал «Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России» экстремистской организацией и ликвидировал ее. В августе того же года все общины свидетелей Иеговы внесли в список запрещенных экстремистских организаций.