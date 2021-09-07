Происшествия

Иеговист из Псковской области получил условное наказание

Порховский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю Алексею Хабарову (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) за участие в запрещенной РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*, сообщил адвокат Михаил Канаев.



«Суд назначил ему (Хабарову - ИФ) наказание - 3 года условно с испытательным сроком 2 года», - цитирует адвоката «Интерфакс».



Канаев уточнил, что не согласен с приговором суда и намерен его обжаловать. По его словам, защита просила оправдать Хабарова, обвинение же запрашивало 3,5 года колонии.



По данным СМИ, следствие обвиняло фигуранта в участии в деятельности филиала «Свидетелей Иеговы» в Порхове. Дело расследовалось по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).