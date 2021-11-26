Общество

Фотофакт: Детский парк Пскова украшают к Новому году

В Детском парке Пскова началась установка новогодних украшений. Об этом в субботу сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Напомним, что ранее глава администрации города Пскова Борис Елкин пригласил всех желающих к участию в городском конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Он призвал украшать фасады домов, дворы, входные группы, окна, двери и готовить заявки на конкурс. «Их будут принимать на сайте Псковской Ленты Новостей с 1 по 26 декабря. Затем конкурсная комиссия отберет в каждой номинации 7 лучших заявок. После этого начнется интернет-голосование за лучшие проекты», - рассказал сити-менеджер. Победителей ждут подарки от партнеров конкурса.