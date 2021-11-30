Общество

Лёня и другие

Все прогулки по Пскову с родительским клубом Центра лечебной педагогики экскурсовод Юлия Никифорова посвящает Лёне. Ему не страшны никакие капризы погоды: дождь ли, снег - подопечный ЦЛП может пропустить традиционную ежемесячную субботнюю встречу только по очень весомой причине. Лёня передвигается на ходунках, но с каждой экскурсией он ходит все увереннее. Для парня это большое и важное достижение. В этой дружной группе свои успехи есть у каждого. Волшебную силу слова «вместе» пока никто не отменял.

Сильные люди

В субботу 20 ноября Лёня, к сожалению, прийти не смог: заболел. Но сделал важное дело по своему обыкновению: прошел по всем классам, рассказал, что прогулка будет и позвал всех на экскурсию. Получилось здорово: несмотря на промозглую ноябрьскую погоду, пришли 19 человек.

«Мы уже в четвертый раз присоединяемся к прогулке, - рассказывает одна мама. - Очень нравится: мы обогащаемся духовно, просвещаемся. Обязательно еще придем!». Сын Ваня вторит: «На экскурсиях интересно. Рассказывают про город, какой он был старый. Я горжусь Псковом».

Действительно: рассказ о старых улочках, парках и жителях, которые населяли город в былые времена, увлекает. Где только не побывало родительское сообщество! Октябрьский проспект, Летний сад, набережная Великой, улица Советская (бывшая Великолуцкая). На улице Калинина (экс-Успенской) этой зимой несли Леню на руках: через сугробы было невозможно пройти на ходунках... Однако это не расхолодило желания участвовать в субботних познавательных встречах. Психолог Центра Мария Удалова делится: «Для Лёни все прогулки - огромная мотивация, возможность преодолеть себя и показать, что он может. И большое спасибо его родителям, что они находят время, и он посещает экскурсии».

В этот раз гуляли от Богоявленского треугольника до Рыбника. Пока собирались, успели перекинуться словом с сотрудниками Центра, обсудили последние новости и планы - и в путь! Юлия Никифорова рассказала группе о том, что в прошлом в районе Гельдтовой бани Богоявленская церковь была не только на правом берегу (Богоявление с Запсковья), но и на левом, причем было их там две. Неслучайно предприимчивый Гельдт именно здесь баню устроил: окунаясь в воду, псковичи воспринимали особую благодать места. Поговорили о множестве храмов, которые когда-то стояли у Псковы, увидели скромный дом Эдуарда Сутгофа, который был главой города в позапрошлом веке на протяжении 34 лет. Узнали о честном купце Якимке, который первым в мировой истории заключил договор купли-продажи с осложненным условием, и о Фердинанде Бауэре, который возил 200 сортов псковского льна на выставку в бельгийский Антверпен в 1885 году. Поразились тому, что в начале XX века в нашем регионе существовала уникальная Льняная биржа: Псковщина ежегодно поставляла на европейский рынок около 33 млн тонн льняного волокна и свыше 8 млн тонн льняных семян.

Прогуливаясь по набережной реки Псковы, экскурсанты изучили профиль крепостных укреплений третьей стены, познакомились с местом рыбного торга и полюбовались панорамой Золотой набережной, которая до строительства стены Окольного города на Запсковье была связана с традициями ганзейской торговли.

Исторические встречи

Родительский клуб в Центре лечебной педагогики существует уже не первый год. Пробовали разные форматы встреч, пока, наконец, психологам Маргарите Иваничик и Марии Удаловой не пришла идея: почему бы не собрать родителей на общих экскурсиях? С одной стороны, это интересно, с другой - полезно: на свежем воздухе, в атмосфере общения всегда можно подружиться, найти общие интересы, обсудить проблемы.

Начали искать экскурсовода. Сначала думали привлечь к работе волонтеров, но преподаватель Анна Васильева (к слову, победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2020») предложила пригласить Юлию Никифорову - краеведа, сотрудника Псковского филиала РМАТ (Академии туризма в Пскове). «С подвижнической работой ЦЛП я знакома с прошлого века, - делится Юлия. - На тот момент я возглавляла юридическую клинику Псковского городского центра правового образования и воспитания молодежи, и в рамках этой работы мы оказывали юрпомощь семьям из ЦЛП. Когда Анна Анваровна попросила найти волонтеров, я вызвалась водить экскурсии сама, причем совершенно бесплатно. Дело в том, что в работе с особенными детьми и их родителями есть своя специфика, к которой не все готовы. А я знакома с такой аудиторией, понимаю их проблемы. Я была несколько раз на фестивалях «Другое искусство» и заметила динамику у ребят, которые участвуют в них. У меня они вызывают восхищение».

Первая экскурсия состоялась ровно год назад, 21 ноября. На прогулку пришло всего несколько человек. Но вторая встреча собрала больше пяти экскурсантов. Дальше - больше: постепенно появились постоянные слушатели, многие родители начали приходить с детьми, знакомыми. Менялась и внутренняя атмосфера сообщества: поначалу каждый присматривался, привыкал, сейчас, по словам Юлии, родители и их особенные дети чувствуют себя комфортно, открыто - социализация состоялась!

«Главной целью наших встреч было организовать взаимодействие родителей, - подчеркивает Мария Удалова. - На экскурсиях они не просто встречаются и получают информацию о городе. Они раскрепощаются: могут общаться друг с другом, получать опыт, обсудить проблемы между собой, которые волнуют их при воспитании своих ребят. Есть также возможность обратиться за консультацией к психологу. Мы сплачиваемся, взаимодействуем».

По словам преподавателя ЦЛП, год экскурсионных прогулок показал: родители заинтересованы в них. «Раньше такого внимания к таким встречам не было, а сейчас если я не напишу в середине месяца в группе о предстоящей прогулке, мне звонят и спрашивают, когда мы встретимся». Для многих эти экскурсии стали способом отвлечься от повседневности, выйти из привычного круга проблем и забот. Значимыми прогулки стали и для детей. Не всем под силу выдержать часовую экскурсию, однако ребята стараются не упустить возможность встретиться, увидеть друг друга.

Другой Псков

Следующая благотворительная экскурсия для родительского клуба ЦЛП состоится в середине декабря. Возможно, заглянут в храм Старое Вознесение: его настоятель отец Олег Иванов всегда тепло встречает экскурсантов: кипятят чай, угощают конфетами с печеньем. В общем, устраивают настоящий пир для гостей. Не обходится без задушевных разговоров о жизни и рассказов о духовной истории города и храма.

«Каждый раз мы берем разные участки Пскова, - объясняет Юлия Никифорова. - Стараемся постоянно посещать малоизвестные уголки. Уже решили, что в декабре от Летнего сада до Детского парка. Все наши прогулки складываются в образовательный цикл. Я часто на экскурсии даю задания посмотреть дополнительную литературу или видео - обо всем рассказать за час сложно». И правда - на экскурсии от Богоявленского треугольника до Рыбника прозвучали упоминания о трудах многих псковских краеведов, историков и искусствоведов: Ивана Василева, Натана Левина, Тамары Шулаковой, Арсения Постникова, Александра Окунева.

Ноябрьская экскурсия закончилась, но расходились неохотно: разговор все не заканчивался, кружился вокруг да около. Благодарили Юлию Николаевну за интересный рассказ, восхищались ее авторским стихотворением о Пскове, завершившим встречу, просили в следующий раз одеваться теплее, по-зимнему уже. И медленно растекались группками-ручейками по Финскому - кто домой, кто дальше, по делам, кто в гости, кто в кафе.

«Мы уже родные друг другу люди, - признается Юлия Никифорова. - С нетерпением жду каждой следующей встречи, потому что эти прогулки обогащают не только тех, кто на них приходят, но и многое дают мне самой».

А вечером или на следующий день - обязательно фотографии в группе ЦЛП ВКонтакте, отчет о маршруте и его интересных точках и теплые отзывы в комментариях. «Выражаю огромную благодарность ЦЛП за организацию очередного культурного и краеведческого просвещения, - пишет постоянная участница экскурсий Анна Щепелева. - Каждый раз чувствую гордость за наш город и его народ!»

Как мило бродить по Пскову

Вдали от палящих шумов,

В тени необычных домов,

Где все так знакомо и ново.

Здесь башни приветствуют встречных

Парадом шляп изысканных и строгих,

А гости говорят о стенах вечных

И псковских трижды проклятых дорогах.

Но мне милей, родней

Белейшее соцветие церквей -

магический наряд средневековья,

Особый дух спокойствия, немногословья... (Ю.Никифорова)

Подготовила Елена Никитина