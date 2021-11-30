Общество

Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей

Глава администрации Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря.

«Два заместителя остаются. Жгут Елена Николаевна, она имеет богатый опыт в направлениях, которые курирует - муниципальные предприятия, управления городского хозяйства. Волков Павел Викторович остается, также имеет большой опыт работы, хорошо себя зарекомендовал, работает во многих направлениях: туризм, работа с предпринимателями, малым бизнесом. На социальное направление есть кандидат - Алексей Несмашный, имеет большой опыт работы с молодежью, достаточной коммуникабельный и ответственный. На должность первого заместителя планируется Иванова Ирина Викторовна - имеет большой опыт работы во всех направлениях, работала со мной в комитете по транспорту. У нее будет расширенный функционал, в том числе курирование вопросов строительства и туризма. Она хорошо коммуницирует с людьми, глубоко погружается в вопросы», - прокомментировал Борис Елкин.

Начальником управления культуры администрации Пскова предлагается назначить Дмитрия Яковлева. «Он много занимался большой общественной работой, достаточно ответственный сотрудник», - подчеркнул Борис Елкин.

Представленные кандидатуры вынесут на ближайшую сессию Псковской городской Думы, которая состоится 7 декабря.

Ирина Иванова родилась в 1987 году в городе Острове Псковской области. Получила высшее образование в Псковском государственном политехническом институте (инженер-системотехник, 2009) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (юрист, 2012).

В 2009-2011 годах работала в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области. В 2012-2019 годах — советник губернатора Псковской области. В 2019-2021 года — первый заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. С 2021 года — советник губернатора Псковской области.

Павел Волков в прошлом известный медиаменеджер. Работал директором медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит ЭПИ «Псковская Лента Новостей», возглавлял ряд коммерческих организаций. Являлся советником главы администрации Пскова, заместителем главы городской администрации.

Елена Жгут родилась в городе Невеле Псковской области в 1969 году. В 1990 году получила образование по специальности «экономист» в Ленинградской лесотехнической академии имени Кирова. Сразу после окончания вуза Елена Жгут устроилась работать бухгалтером на завод «Металлист», расположенный в Невеле. В 1992 году устроилась в ФНС на должность налогового инспектора. За время работы в ведомстве занимала посты главного инспектора, главы отдела, замначальника инспекции, главы межрайонной ИФНС по Псковской области.

В 2006 году Елена Жгут была переведена на место заместителя руководителя УФНС, а в июне 2011 году назначена и. о. главы данного ведомства. В декабре того же года по приказу Минфина России Жгут возглавила УФНС.

В феврале 2018 года стала замглавы администрации Пскова.

Алексей Несмашный родился в 1992 году в Саратове. Получил высшее образовании в Саратовской государственной юридической академии, квалификация «политолог» (2014), в РАНХиГС при президенте РФ, квалификация «Исследователь. Преподавать-исследователь» (аспирантура, 2017).В 2015 году повышал квалификацию в УНЦ «Государственного строительства и подготовки управленческих кадров» МГУ имени М. В. Ломоносова».

В 2014-2017 годах работал специалист по работе с молодежью в городском молодежном центре Саратова, в 2015-2017 годах — директором АНО «Центр развития гражданского общества». С января по ноябрь 2017 года являлся помощником депутата Госдумы. В 2019-2021 годах работал на управленческих должностях в коммерческих организациях. С октября 2021 года - советник руководителя аппарата администрации Псковской области.

Дмитрий Яковлев родился в Пскове в 1984 году. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (режиссура и продюсирование шоу-программ, 2007).

Прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной Академии государственной службы (государственное и муниципальное управление, 2010). В 2006-2008 годах работал режиссером в коммерческих организациях, с 2008 по 2020 годы — на управленческих должностях в коммерческих организациях. В 2020 году работал в аппарате Псковской городской Думы, в 2021 — исполнительным секретарем Псковского городского местного отделения «Единой России», с октября 2021 года — сотрудник администрации Пскова.